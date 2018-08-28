28 августа. Mossovetinfo.ru – Эксперты выявили нарушения при строительстве дома по программе реновации в районе Котловка, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
В ходе проверки было установлено, что на стройке не установлен должный контроль за работами, кроме того, были обнаружены нарушения в исполнительной документации. Техническому заказчику строительства было выдано предписание об устранении нарушений.
По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, все нарушения оперативно устраняют, процесс устранения контролируется.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.
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