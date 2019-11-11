11 ноября. Mossovetinfo.ru – Новые зоны платной парковки могут появится в Таганском районе, в также в районах Раменки и Печатники, соответствующие предложения департамент транспорта Москвы направил советам муниципальных депутатов районов, сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что включить новые улицы в зоны платных парковок предлагается по просьбам местных жителей. В Таганском районе в зону платной парковки предлагается включить 27 улиц, в Печатниках зону платной парковки предлагается сделать на 2-й улице Машиностроения, в Раменках платные зоны могут быть введены на участке дублера Ломоносовского проспекта недалеко от метро «Университет».
В районе Раменки по вопросу организации новой зоны платной парковки 5 ноября прошли публичные слушания. Дептранс заявил, что инициатором введения новой зоны платной парковки выступили жители ЖК «Доминион». В тоже время многие жители района выступают против создания новой зоны платной парковки, и опасаются, что Дептранс введет платную парковку по всему району.
Муниципальные советы намерены рассмотреть предложения дептранса в районе Печатники - 12 ноября, в Раменках – 16 ноября, в Таганском районе – 216 ноября.
При этом, в пресс-службе департамента сообщают, что никаких решений о введении новых зон платной парковки не принято.
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