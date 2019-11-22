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Город (Москва и область)     22.11.2019 16:20

На территории «Москва-Сити» ввели в строй 79-этажный небоскреб

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Теги:  Москва-Сити  строительство  небоскребы 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод строй 79-этажного небоскреба в рамках многофункционального комплекса Neva Towers, расположенного в ММДЦ «Москва-Сити» сообщили ИА Моссовет в пресс-службе ведомства.

Всего в комплекс Neva Towers будут входить две башни в 79 и 68 этажей, которые будут объединены четырехэтажной подземной частью и четырехэтажным стилобатом. В 68-этажной башне завершаются монолитные работы. Сдать башню в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года. В башнях разместятся офисные помещения и апартаменты. Также запланировано создание 2040 машиномест.

Общая площадь комплекса составит 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров.


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Теги: 
Москва-Сити  строительство  небоскребы 

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