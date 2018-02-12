На торги выставлен блокирующий пакет акций «Интурист»

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Блокирующий пакет акций оператора «Интурист» выставлен на торги, которые пройдут 21 марта 2018 года, сообщили ИА «Моссовет» в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, который является организатором торгов. Заявки для участия в публичном предложении принимаются до 13 марта.



«Блокирующий пакет акций (25,036 процента уставного капитала) гостиничного оператора «Интурист» будет продан через публичное предложение. Начальная стоимость сделки составляет 990, 3 млн рублей», - сообщает организатор торгов.



Основные гостиничные активы ВАО «Интурист» - Savoy Westend Hotel 5* (Карловы Вары), Principe forte dei marmi 5* (Тоскана), Космос 3* (Москва). Также акционерное общество управляет и частично владеет гостиницами категории 3* и 4* в России, Чехии и Африке.