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Город (Москва и область)     04.03.2018 21:29

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье за день произошло 17 ДТП

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Теги:  Московская область  Подмосковье. Дон  М-4 Дон  аварии  ДТП 

4 марта. Mossovetinfo.ru - В Домодедовском районе Московской области в воскресенье произошло 17 ДТП. Об этом сообщает РИА Новости

Аварии произошли на разных участках трассы М-4 «Дон». Пострадавших нет.

На Московский регион в воскресенье обрушился сильный снегопад. Снег продолжит идти в понедельник.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье. Дон  М-4 Дон  аварии  ДТП 

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