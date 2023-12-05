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Город (Москва и область)     08.12.2023 10:13

На Тверской площади в центре Москвы стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие»

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Теги:  Тверская площадь  Московское чаепитие  чаепитие  ярмарка  усадьбы 

8 декабря — Mossovetinfo.ru — На Тверской площади в центре Москвы стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие»,сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Жителей и гостей столицы ждут творческие занятия, спектакли, выставка и ярмарка. Здесь же можно попробовать разные виды чая и варенья, традиционные сладости и выпечку. Ближе к Новому году к проекту присоединятся участники фестиваля «Усадьбы Москвы», – сообщила Сергунина.

Отмечается, что до 14 декабря запланированы выступления фольклорных групп, открытые уроки танцев XVIII–XIX веков, а с 15 декабря – театральные представления. Кроме того, состоится выставка старинных самоваров.

Также работает новогодняя ярмарка, где можно приобрести сувениры и подарки.

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Карта места

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Теги: 
Тверская площадь  Московское чаепитие  чаепитие  ярмарка  усадьбы 

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