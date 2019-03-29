29 марта. Mossovetinfo.ru – За первые три недели заявочной компании конкурса «Прорыв года», организаторы получили более 12 тысяч заявок на участие от московских предпринимателей, сообщили ИА Моссовет в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



Наибольшее число заявок поступило в номинациях «Молодой предприниматель года» и «Социально ответственный бизнес год».



«От успехов наших предпринимателей и благоприятной бизнес-среды во многом зависит благополучие всего города. Москва стимулирует развитие сектора МСП льготами и субсидиями, помогает в привлечении кредитов, организует бесплатные обучающие программы. А премия «Прорыв года» позволит рассказать о достижениях малого и среднего бизнеса», - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Городская премия для предпринимателей «Прорыв года» впервые будет вручена в конце мая. С инициативой о проведении конкурса выступило бизнес-сообщество Москвы, инициатива была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Лауреаты конкурса будут определены в 9 номинациях, в том числе «Экспортер года», «Мама – успешный предприниматель года», «Гран-при года», «Молодой предприниматель года», «Социально ответственный бизнес год», и других.