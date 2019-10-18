18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилось комплексное благоустрйоство улицы Рождественка и прилегающих к ней переулков, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Помимо Рождественки, работы по благоустройству прошли в Звонарском, Сандуновском, Варсонофьевском, Большом, Малогом и Нижнем Кисельном переулках.



В ходе работ по благоустройству все воздушные кабельные линии были убраны в подземные коллекторы, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, обустроили около полукилометра водоотводящих лотков и установили новые дождеприемные решетки, подвесные лампы заменили на новые светильники, выполненные в историческом стиле.



Также в зоне работ установили скамейки, урны, информационные стелы, обустроили велопарковки, разибил газоны. Поздней осенью в зоне благоустройства высадят деревья, а следующей весной – кустарники.



Работы проводились не только на проезжей части и тротуарах, но и во дворах, и на общественных пространствах. В настоящее время завершаются работы на территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря и МАРХИ.