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Город (Москва и область)     18.10.2019 08:50

На улице Рождественка завершилось благоустройство

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Теги:  благоустройство  Рождественка 

18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилось комплексное благоустрйоство улицы Рождественка и прилегающих к ней переулков, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Помимо Рождественки, работы по благоустройству прошли в Звонарском, Сандуновском, Варсонофьевском, Большом, Малогом и Нижнем Кисельном переулках.

В ходе работ по благоустройству все воздушные кабельные линии были убраны в подземные коллекторы, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, обустроили около полукилометра водоотводящих лотков и установили новые дождеприемные решетки, подвесные лампы заменили на новые светильники, выполненные в историческом стиле.

Также в зоне работ установили скамейки, урны, информационные стелы, обустроили велопарковки, разибил газоны. Поздней осенью в зоне благоустройства высадят деревья, а следующей весной – кустарники.

Работы проводились не только на проезжей части и тротуарах, но и во дворах, и на общественных пространствах. В настоящее время завершаются работы на территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря и МАРХИ.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Рождественка 

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