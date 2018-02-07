На ВДНХ идет демонтаж «Шоу-рума квартир по Программе реновации»

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - На центральной аллее ВДНХ проводится плановый демонтаж «Шоу-рума квартир по Программе реновации» в связи с завершением работы этой экспозиция, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на слова руководителя Департамента Сергея Лёвкина.



«Это плановый демонтаж. В настоящее время прорабатывается возможность демонстрации жителям квартир, выполненных в соответствии с утвержденными Мэром Москвы С.Собяниным требованиями к улучшенной отделке жилых помещений в шоу-румах, в районах реновации», - сообщил Левкин.



За время работы шоу-рума его посетило порядка 47 тыс. человек.