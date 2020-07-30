30 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа на ВДНХ стартует пятый сезон бесплатного образовательного проекта «Знание. ВДНХ», сообщается на официальном сайте проекта.



В рамках проекта пройдут лекции об искусстве, моде, психологии, творческие встречи с актерами, музыкантами и писателями, спектакли для детей и взрослых. В общей сложности за три месяца пройдет около 150 различных мероприятий.



Все мероприятия в рамках проекта бесплатны, однако для участия в них необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Там же в ближайшее время появится расписание запланированных мероприятий.