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Город (Москва и область)     30.07.2020 09:17

На ВДНХ открывается пятый сезон образовательного проекта «Знание. ВДНХ»

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Теги:  ВДНХ  образование  проекты 

30 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа на ВДНХ стартует пятый сезон бесплатного образовательного проекта «Знание. ВДНХ», сообщается на официальном сайте проекта.

В рамках проекта пройдут лекции об искусстве, моде, психологии, творческие встречи с актерами, музыкантами и писателями, спектакли для детей и взрослых. В общей сложности за три месяца пройдет около 150 различных мероприятий.

Все мероприятия в рамках проекта бесплатны, однако для участия в них необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Там же в ближайшее время появится расписание запланированных мероприятий.



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Теги: 
ВДНХ  образование  проекты 

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