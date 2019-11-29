29 ноября. Mossovetinfo.ru – Специальную программу подготовили на ВДНХ ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается ежегодно 1 декабря, сообщается на портале mos.ru.



«Первого декабря для москвичей и гостей города подготовили специальную программу в честь Всероссийского дня хоккея, который ежегодно отмечают в первый день зимы. Посетителей ждут различные спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные игры и многое другое!», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Для посетителей ВДНХ пройдут выступления чирлидеров, мастер-классы по росписи коньков и хоккею с мячом, турниры по настольному хоккею, также для детей от шести до 14 лет будет работать школа хоккея.



Всероссийский день хоккея отмечается в России ежегодно 1 декабря с 2007 года. Праздник был учрежден по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Праздник призван привлечь внимание людей к этому виду спорта. В рамках праздника проводятся товарищеские матчи и выступления учеников хоккейных школ страны.