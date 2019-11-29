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Город (Москва и область)
29.11.2019, 10:49
Строительство жилого дома по программе реновации завершается в Восточном Измайлово
29 ноября. Mossovetinfo.ru – В районе Восточное Измайлово завершается строительство жилого дома в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства ...
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Город (Москва и область)
29.11.2019, 09:31
На ВДНХ отметят Всероссийский день хоккея
29 ноября. Mossovetinfo.ru – Специальную программу подготовили на ВДНХ ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается ежегодно 1 декабря, сообщается на портале mos.ru. «Первого декабря для ...
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Город (Москва и область)
29.11.2019, 09:00
За восемь лет работы горячая линия по вопросам госуслуг приняла 5 миллионов звонков
29 ноября. Mossovetinfo.ru – Московская горячая линия по вопросам оказания госуслуг за восемь лет работы приняла около пяти миллионов звонков, сообщается на портале mos.ru. Горячая линия была...