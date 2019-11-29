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Город (Москва и область)     29.11.2019 09:31

На ВДНХ отметят Всероссийский день хоккея

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Теги:  ВДНХ  Всероссийский день хоккея  спорт  праздники 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Специальную программу подготовили на ВДНХ ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается ежегодно 1 декабря, сообщается на портале mos.ru.

«Первого декабря для москвичей и гостей города подготовили специальную программу в честь Всероссийского дня хоккея, который ежегодно отмечают в первый день зимы. Посетителей ждут различные спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные игры и многое другое!», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для посетителей ВДНХ пройдут выступления чирлидеров, мастер-классы по росписи коньков и хоккею с мячом, турниры по настольному хоккею, также для детей от шести до 14 лет будет работать школа хоккея.

Всероссийский день хоккея отмечается в России ежегодно 1 декабря с 2007 года. Праздник был учрежден по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Праздник призван привлечь внимание людей к этому виду спорта. В рамках праздника проводятся товарищеские матчи и выступления учеников хоккейных школ страны.


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Теги: 
ВДНХ  Всероссийский день хоккея  спорт  праздники 

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