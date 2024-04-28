28 апреля — Mossovetinfo.ru — На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ, они будут отправляться более чем от 20 станций метро и МЦД, сообщает Дептранс.На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, они подскажут, как добраться до кладбищ и обратно."28 апреля, на Вербное воскресенье, запускаются автобусы-экспрессы и усиливаются регулярные маршруты до 17 городских кладбищ.Проезд на этих маршрутах бесплатный, кроме автобусов 54, 228, 242 и 520 — в них проезд по обычному городскому тарифу", - отмечается в сообщении.ИА МОССОВЕТ публикует