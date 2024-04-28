 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     28.04.2024 09:11

На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ - схема

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Вербное воскресенье  28 апреля 2024 года  автобусы  маршруты  экспрессы  кладбища  схема 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ, они будут отправляться более чем от 20 станций метро и МЦД, сообщает Дептранс.

На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, они подскажут, как добраться до кладбищ и обратно.

"28 апреля, на Вербное воскресенье, запускаются автобусы-экспрессы и усиливаются регулярные маршруты до 17 городских кладбищ.

Проезд на этих маршрутах бесплатный, кроме автобусов 54, 228, 242 и 520 — в них проезд по обычному городскому тарифу", - отмечается в сообщении.

ИА МОССОВЕТ публикует в тексте и в прикрепленном файле (раскрывается при нажатии на схему) схему Дептранса - Маршруты автобусов до мемориальных комплексов 28 апреля 2024 года.
вербное воскресенье, кладбища, маршруты, схема, 24 апреля 2024 года


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Вербное воскресенье  28 апреля 2024 года  автобусы  маршруты  экспрессы  кладбища  схема 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:28 Город (Москва и область) В Москве заработали сервисы проверки графика отключения горячей воды

09:11 Город (Москва и область) На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ - схема

08:48 Город (Москва и область) Московская скорая помощь в среднем совершает около 12 тысяч в сутки - Собянин

19:56 Другое В Пекине представили большую модель ИИ Vidu китайской разработки для генерации видео из текста

09:09 Общество До 16 лет предлагается снизить возраст вступления в партию - Госдума

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru