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В Москве заработали сервисы проверки графика отключения горячей воды
28 апреля — Mossovetinfo.ru — Сервис проверки графика отключения горячей воды заработали на портале мэра Москвы, так...
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Город (Москва и область)
28.04.2024, 09:11
На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ - схема
28 апреля — Mossovetinfo.ru — На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских к...
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Город (Москва и область)
28.04.2024, 08:48
Московская скорая помощь в среднем совершает около 12 тысяч в сутки - Собянин
28 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным пра...