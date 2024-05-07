Справедливая Россия не поддержит 11 из 26 кандидатов в Правительство России - Миронов

12 мая — Mossovetinfo.ru —Справедливая Россия не поддержит 11 из 26 кандидатов в Правительство России, внесенных в Госдуму премьер-министром, - сообщил в своем телеграм-канале лидер партии Сергей Миронов.



«Премьер-министр Михаил Мишустин предложил состав нового Правительства. Фракция «Справедливая Россия – За правду» не поддержит почти половину кандидатур: 11 из 26. И у нас есть на то веские основания», написал Миронов.



«Все предложенные кандидатуры будет обсуждать и утверждать Госдума. Надеюсь, что думское большинство прислушается к позиции нашей фракции. В составе Кабмина нужны более ощутимые изменения, прежде всего в финансовом и социальном блоках. Те стратегические задачи, которые поставил Владимир Путин в Послании, в Указе о национальных целях требуют новых подходов и новых лиц в Правительстве», - также отметил Миронов.



СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Голиковой, Хуснуллина, Файзуллина, Дегтярева, будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.



Накануне, в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О Правительстве Российской Федерации», Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства.



Предполагается, что в новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера.



Также в новом составе Правительства появится должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший Министерство транспорта.



Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, АПК и экологию, предложено назначить Дмитрия Патрушева.



Также Председатель Правительства предложил расширить сферу ответственности Александра Новака: помимо энергетики он будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).



По предложению Михаила Мишустина Дмитрий Григоренко продолжит осуществлять контроль за финансовой и контрольно-надзорной сферами. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.



К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма предложено добавить Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.



Татьяна Голикова в качестве вице-премьера будет курировать деятельность министерств здравоохранения, труда и социальной защиты и культуры. Также в сферу ее ведения предложено включить Федеральное агентство по делам национальностей.



Должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.



Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены Председателем Правительства после рассмотрения кандидатур Государственной Думой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с Президентом.



В министерском блоке предлагаются следующие изменения:



На пост Министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

На должность Министра промышленности и торговли предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На должность Министра энергетики в новом составе Правительства выдвинут губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.

В качестве нового Министра сельского хозяйства Государственной Думе предложена кандидатура Оксаны Лут.

На должность Министра спорта предложен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В случае поддержки Государственной Думой Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры) могут сохранить свои посты в новом составе кабмина.