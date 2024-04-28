Боррель: Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине

10 мая — Mossovetinfo.ru — Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE.



«Мы уже давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние на Россию, чтобы заставить ее остановить наступление, но она не заинтересована в этом». Таким образом, он считает, что Китай в этом не заинтересован, потому что «это не его война»*, — сказал он.



Также он призывает продолжать поддерживать Украину в обеспечении «мирных условий»

«Все войны* заканчиваются, потому что стороны считают, что достигли предела своих возможностей, или потому что они приходят к соглашению», - также утверждал Боррель, который считал, что именно это и произойдет в случае России и Украины.



Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что китайская сторона выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которая будет признана и Россией, и Украиной.



(*Китай называет события в Украине - кризисом, Россия - СВО)