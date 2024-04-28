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Мнения     10.05.2024 17:28

Боррель: Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине

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Теги:  Украина  СВО  кризис  переговоры  ЕС  Китай  Россия 

10 мая — Mossovetinfo.ru — Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE.

«Мы уже давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние на Россию, чтобы заставить ее остановить наступление, но она не заинтересована в этом». Таким образом, он считает, что Китай в этом не заинтересован, потому что «это не его война»*, — сказал он.

Также он призывает продолжать поддерживать Украину в обеспечении «мирных условий»
«Все войны* заканчиваются, потому что стороны считают, что достигли предела своих возможностей, или потому что они приходят к соглашению», - также утверждал Боррель, который считал, что именно это и произойдет в случае России и Украины.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что китайская сторона выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которая будет признана и Россией, и Украиной.

(*Китай называет события в Украине - кризисом, Россия - СВО)

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Теги: 
Украина  СВО  кризис  переговоры  ЕС  Китай  Россия 

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