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Город (Москва и область)     14.05.2024 08:11

С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте

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Теги:  Москва  транспорт  проезд  подорожание 

14 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте - подорожают разовые билеты, и абонементы на проезд в автобусах, трамваях, МЦД и метро. .

Разовая поездка по карте «Тройка» подорожает с 54 до 57 руб., поездка в метро и по МЦК при оплате по биометрии — с 50 до 53 руб.

На четыре рубля вырастет проезд по билету «90 минут» - до 85 рублей. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 рубля.

Билет «Единый без лимита» на месяц будет стоить 2870 рублей (сейчас 2730 рублей), «Единый» на 60 поездок — 3420 рублей (3150 рублей). Также вырастут цены на остальные виды билетов.

В 2023 году тарифы менялись дважды. Предыдущая индексация проводилась 15 октября 2023 года. Тогда проезд по «Тройке» вырос с 50 до 54 рублей.

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Карта места

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Теги: 
Москва  транспорт  проезд  подорожание 

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