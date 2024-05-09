С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте

14 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте - подорожают разовые билеты, и абонементы на проезд в автобусах, трамваях, МЦД и метро. .



Разовая поездка по карте «Тройка» подорожает с 54 до 57 руб., поездка в метро и по МЦК при оплате по биометрии — с 50 до 53 руб.



На четыре рубля вырастет проезд по билету «90 минут» - до 85 рублей. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 рубля.



Билет «Единый без лимита» на месяц будет стоить 2870 рублей (сейчас 2730 рублей), «Единый» на 60 поездок — 3420 рублей (3150 рублей). Также вырастут цены на остальные виды билетов.



В 2023 году тарифы менялись дважды. Предыдущая индексация проводилась 15 октября 2023 года. Тогда проезд по «Тройке» вырос с 50 до 54 рублей.