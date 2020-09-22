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Город (Москва и область)     22.09.2020 11:14

На востоке Москвы до конца сентября начнется расселение 10 пятиэтажек по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Северное Измайлово  программа реновации  расселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  реновация  жилье 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца сентября в Северном Измайлово в рамках программы реновации жилья начнется расселение 10 пятиэтажек, сообщил глава департамента 3-йградостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Жителям 10 домов, расположенных на 3-й, 9-й и 15-й Парковых улицах предложат смотровые ордера на новые квартиры в двух новостройках, расположенных на Щелковском шоссе и на 5-й Парковой улице.

Таким образом, в активной фазе программы реновации в Восточном административном округе будут уже 16 домов. Три из них уде полностью расселены, две пятиэтажки демонтированы по технологии «умного сноса».

Всего в ВАО в рамках программы реновации предстоит расселить и демонтировать 1061 старый дом.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Северное Измайлово  программа реновации  расселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  реновация  жилье 

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