22 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца сентября в Северном Измайлово в рамках программы реновации жилья начнется расселение 10 пятиэтажек, сообщил глава департамента 3-йградостроительной политики Москвы Сергей Левкин.



Жителям 10 домов, расположенных на 3-й, 9-й и 15-й Парковых улицах предложат смотровые ордера на новые квартиры в двух новостройках, расположенных на Щелковском шоссе и на 5-й Парковой улице.



Таким образом, в активной фазе программы реновации в Восточном административном округе будут уже 16 домов. Три из них уде полностью расселены, две пятиэтажки демонтированы по технологии «умного сноса».



Всего в ВАО в рамках программы реновации предстоит расселить и демонтировать 1061 старый дом.