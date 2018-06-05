5 июня. Mossovetinfo.ru – Доходный дом промышленника-старообрядца Горбунова будет отреставрирован на востоке Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
Доходный дом Горбунова был построен в 1905 году. Он расположен на улице Девятая Рота. В настоящее время зданию присвоен статус выявленного памятника культуры.
Реставрацией дома Горбунова займется ООО «Ромэкс», которое получило это право на аукционе. Реставрация здания должна быть произведена в течение максимум пяти лет, после чего компания сможет арендовать данное здание по ставке «1 рубль за квадратный метр».
Отмечается, что в ходе торгов, стартовая цена на право реставрации здания с последующей льготной арендой, была превышена 140%.
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