5 июня. Mossovetinfo.ru – Доходный дом промышленника-старообрядца Горбунова будет отреставрирован на востоке Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Доходный дом Горбунова был построен в 1905 году. Он расположен на улице Девятая Рота. В настоящее время зданию присвоен статус выявленного памятника культуры.



Реставрацией дома Горбунова займется ООО «Ромэкс», которое получило это право на аукционе. Реставрация здания должна быть произведена в течение максимум пяти лет, после чего компания сможет арендовать данное здание по ставке «1 рубль за квадратный метр».



Отмечается, что в ходе торгов, стартовая цена на право реставрации здания с последующей льготной арендой, была превышена 140%.