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Город (Москва и область)     05.06.2018 13:33

На востоке Москвы отреставрируют доходный дом начала XX века

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Теги:  объекты культурного наследия  реставрация 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Доходный дом промышленника-старообрядца Горбунова будет отреставрирован на востоке Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Доходный дом Горбунова был построен в 1905 году. Он расположен на улице Девятая Рота. В настоящее время зданию присвоен статус выявленного памятника культуры.

Реставрацией дома Горбунова займется ООО «Ромэкс», которое получило это право на аукционе. Реставрация здания должна быть произведена в течение максимум пяти лет, после чего компания сможет арендовать данное здание по ставке «1 рубль за квадратный метр».

Отмечается, что в ходе торгов, стартовая цена на право реставрации здания с последующей льготной арендой, была превышена 140%.


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Теги: 
объекты культурного наследия  реставрация 

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