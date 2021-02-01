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Город (Москва и область)     01.02.2021 17:21

На востоке Москвы построят новый автомобильный тоннель

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Теги:  строительство  дороги  тоннель 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Новый автомобильный тоннель построят на востоке Москвы в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Краснобогатырская улица будет реконструирована на участке от Ростокинского проезда до Большой Черкизовской улицы. В рамках реконструкции помимо автомобильного тоннеля будет обустроена обособленная трамвайная линия. Это обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков и уменьшит задержки общественного транспорта.

Также в рамках реконструкции будут построены дополнительные проезды и реконструированы соседние улицы. В результате реконструкции будет разгружена Краснобогатырская улица, что улучшит транспортную ситуацию в районах Богородское, Преображенское и Сокольники.

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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  тоннель 

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