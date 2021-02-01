На востоке Москвы построят новый автомобильный тоннель

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Новый автомобильный тоннель построят на востоке Москвы в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Краснобогатырская улица будет реконструирована на участке от Ростокинского проезда до Большой Черкизовской улицы. В рамках реконструкции помимо автомобильного тоннеля будет обустроена обособленная трамвайная линия. Это обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков и уменьшит задержки общественного транспорта.



Также в рамках реконструкции будут построены дополнительные проезды и реконструированы соседние улицы. В результате реконструкции будет разгружена Краснобогатырская улица, что улучшит транспортную ситуацию в районах Богородское, Преображенское и Сокольники.