12 августа. Mossovetinfo.ru – На втором этапе переселения по программе реновации будут расселены 1630 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Второй этап переселения пройдет в 2025 – 2028 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.



Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы.