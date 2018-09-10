10 сентября. Mossovetinfo.ru – На выборах мэра Москвы было зафиксировано два нарушения, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.



Одно нарушение было зафиксировано в Центральном округе. Гражданин Киргизии расклеивал агитационные листовки на стенах домов. Он был задержан, в его отношении был составлен административный протокол о незаконной агитации.

В другом случае женщина разделась топлесс, написала на груди краской «Москва-871» и в таком виде пришла на избирательный участок. Она также была задержана, в ее отношении был составлен административный протокол.



Других происшествий во время выборов зафиксировано не было.



Выборы Мэра Москвы состоялись 9 сентября. По итогам обработки 99% протоколов, победу на выборах одержал действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который набрал 70,02% голосов.