10 сентября. Mossovetinfo.ru – На выборах мэра Москвы было зафиксировано два нарушения, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Одно нарушение было зафиксировано в Центральном округе. Гражданин Киргизии расклеивал агитационные листовки на стенах домов. Он был задержан, в его отношении был составлен административный протокол о незаконной агитации.
В другом случае женщина разделась топлесс, написала на груди краской «Москва-871» и в таком виде пришла на избирательный участок. Она также была задержана, в ее отношении был составлен административный протокол.
Других происшествий во время выборов зафиксировано не было.
Выборы Мэра Москвы состоялись 9 сентября. По итогам обработки 99% протоколов, победу на выборах одержал действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который набрал 70,02% голосов.
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