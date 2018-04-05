5 апреля. Mossovetinfo.ru – На выборах мэра Москвы применят технологию «мобильного избирателя». Об этом сообщил в ходе заседания председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.



Технология действовала во время выборов президента России. Для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, можно было обратиться в ТИК, МФЦ, направить заявление через портал «Госуслуги».



Ранее заявление можно было подать только по месту регистрации. В 2017 году эти правила изменили.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.