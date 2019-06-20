20 июня. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья полностью расселен дом на проспекте Вернадского, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.



Жители дома получили новые квартиры в двух новостройках, которые также находятся на проспекте Вернадского, в шаговой доступности от их прежнего жилья.



Сообщается, что в ходе переселения 10 семей воспользовались правом докупить дополнительные квадратные метры.