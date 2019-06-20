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Город (Москва и область)     20.06.2019 10:56

На юго-западе Москвы полностью расселили дом по программы реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Проспект Вернадского  реновация жилья 

20 июня. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья полностью расселен дом на проспекте Вернадского, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Жители дома получили новые квартиры в двух новостройках, которые также находятся на проспекте Вернадского, в шаговой доступности от их прежнего жилья.

Сообщается, что в ходе переселения 10 семей воспользовались правом докупить дополнительные квадратные метры.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Проспект Вернадского  реновация жилья 

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