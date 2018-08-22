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Город (Москва и область)     22.08.2018 14:12

На западе Москвы выделят 11 участков под строительство метро и ТПУ

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Теги:  строительство  метро  земельные участки 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти передадут под строительство метрополитена и ТПУ 11 земельных участков на западе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь передаваемых участков составляет 8,27 гектара, на них будут построены технологическая часть ТПУ «Озерная» и станция метро «Очаковская» Калининско-Солнцевской линии.

Участки будут переданы ГУП «Московский метрополитен» в аренду, сроком на 6 лет.


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Теги: 
строительство  метро  земельные участки 

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