22 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти передадут под строительство метрополитена и ТПУ 11 земельных участков на западе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Общая площадь передаваемых участков составляет 8,27 гектара, на них будут построены технологическая часть ТПУ «Озерная» и станция метро «Очаковская» Калининско-Солнцевской линии.



Участки будут переданы ГУП «Московский метрополитен» в аренду, сроком на 6 лет.