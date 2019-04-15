15 апреля. Mossovetinfo.ru – Наблюдение за ходом электронного голосования на осенних выборах в Мосгордуму будет значительно усиленно, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По словам Шапошникова, для контроля за электронным голосованием будут привлечены общественные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и политических партий, а также наблюдатели от общественных организаций. До старта голосования будет проведена открытая экспертиза программно-аппаратного комплекса, который будет использоваться при голосовании.
Ранее сообщалось, что группа депутатов фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесла в Госдуму проект закона об экспериментальном электронном дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму. Затем к данному законопроекту присоединились и депутаты ряда других фракций.
Эксперимент с электронным голосованием в Москве предполагается провести в нескольких округах. Обсуждается, что округа для эксперимента будут выбраны по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате.
Комитет Госдумы по контролю и регламенту на своем заседании в понедельник, 15 апреля, рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект на своем пленарном заседании во вторник, 16 апреля.
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