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Город (Москва и область)     02.07.2021 15:53

Началась работа над новым генеральным планом Москвы

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Теги:  Генплан Москвы  развитие 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Столичные власти начали работу над новым генеральным планом Москвы, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

«Мы работаем над генпланом Москвы уже несколько месяцев, ведем сейчас большую работу по поручению Сергея Семеновича Собянина по формированию новых подходов к принципам градостроительного планирования», - заявил Бочкарев в кулуарах X Московского урбанистического форума.

Предыдущий генплан Москвы был разработан в 2010 году и планировал развитие города до 2025 года. Позднее, после включения в состав Москвы новых территорий, для ТиНАО был разработан отдельный генплан до 2035 года.

Бочкарев отметил, что согласно современным тенденциям, города двигаются в сторону развития сферы услуг и создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в новом генплане будет предусмотрена комбинация строительства жилья и офисов, появление новых компаний в Москве, привлечение в столицу новых коммерческих организаций.

При этом, основной задачей при создании генплана Бочкаре назвал формирование правильных принципов его разработки, которые будут учитывать как градостроительные вопросы, так и решение эффективных экономических задач.

Завершить работу по созданию нового генплана Москвы планируется не позже 2025 года.

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Теги: 
Генплан Москвы  развитие 

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