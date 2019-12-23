23 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала регистрация на самый масштабный педагогический конкурс «Учителя года Москвы - 2020».



В 2020 году участники конкурса впервые будут соревноваться не индивидуально, а командно. Каждая школа имеет право выставить команду из пяти человек.



По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, новый формат командных соревнований поможет учителям «открывать для себя новое через общение с коллегами, учиться работать сообща и затем применять лучшие педагогические практики у себя в школе».



Регистрация стартует 23-24 декабря, когда капитаны команд должны будут на сайте конкурса заполнить блок «моя команда», где указать электронные адреса других членов команды. Им будут разосланы приглашения на дальнейшую регистрацию.



Сам конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе с 13 по 30 января команды должны будут соревноваться дистанционно. Они должны представить заявочный видеоролик на тему «Если наша школьная команда станет победителем конкурса, то…», разработать сценарий урока для МЭШ и принять участие в онлайн-тестировании.



Затем, с 3 по 21 февраля, пройдут полуфиналы. Там также будет три задания: индивидуальное тестирование, блицтурнир «Решаем трудные задачи» и командная разработка социально значимого образовательного проекта.



Финал конкурса пройдет с 27 по 30 апреля. На этом этапе конкурсанты должны будут провести мастер-класс с фокус-группой, командное представление проекта, созданного в полуфинале и индивидуальные выступления.



Члены жюри оценят, как интеллектуальные способности участников и знание ими преподаваемого предмета, так и навыки проектирования, управления информацией и эффективной коммуникацией, лидерские качества, творческий потенциал и умение работать в команде.



Победители конкурса будут названы сразу после окончания финального этапа.