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Город (Москва и область)
23.12.2019, 09:42
Горячая линия для туристов в Москве начала работать на китайском языке
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Операторы горячей линии для туристов в Москве начали давать консультации на китайском языке, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе мэра и правительства Москвы. ...
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Город (Москва и область)
23.12.2019, 08:54
За новогодний подарок животным можно получить бесплатный билет в зоопарк
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в Московском зоопарке с 25 по 31 декабря, сообщается на портале mos.ru. В рамках акции все желающие могут подарить животн...
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Город (Москва и область)
23.12.2019, 08:34
Началась регистрация на конкурс «Учителя года Москвы»
23 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала регистрация на самый масштабный педагогический конкурс «Учителя года Москвы - 2020». В 2020 году участники конкурса впервые будут соревновать...