23 января. Mossovetinfo.ru – Фасады доходного дома Германа Бройдо или «Дома с писателями» отреставрируют. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Четырехэтажное здание с подвалом, расположенное по адресу: Плотников переулок, дом 4/5, построено в 1907 году. Реставрация проводится впервые за всю историю дома.



Специалисты в настоящее время восстанавливают уникальный лепной декор здания, состоящий из 19 барельефов.