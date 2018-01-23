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Город     23.01.2018 10:54

Началась реставрация фасадов «Дома с писателями»

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Теги:  реставрация 

23 января. Mossovetinfo.ru – Фасады доходного дома Германа Бройдо или «Дома с писателями» отреставрируют. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Четырехэтажное здание с подвалом, расположенное по адресу: Плотников переулок, дом 4/5, построено в 1907 году. Реставрация проводится впервые за всю историю дома.

Специалисты в настоящее время восстанавливают уникальный лепной декор здания, состоящий из 19 барельефов.


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Теги: 
реставрация 

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