11 октября. Mossovetinfo.ru – Стартовали публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации жилья в шести районах Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Участникам слушаний представлены проекты планировки двух территорий на севере Москвы: микрорайоны 8 и 9 в Бескудниково и микрорайоны 11 и 12 в Западном Дегунино. Также представлены проекты планировки микрорайона 3 в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы, кварталов 58 и 59 района Фили-Давыдково в Западном округе и проекта дома по реновации на Сиреневом бульваре в Измайлово на востоке города. Кроме того, впервые публичные слушания по проекту реновации пройдут в Зеленоградском округе – жителям представят проект застройки микрорайона 19 района в Крюково.



Экспозиция проектов откроется 18 октября, в районах она продлится в течение 7 дней. 29 октября в каждом из шести районов пройдет собрание участников публичных слушаний. После проведения собраний, свои пожелания и предложения по проектам все желающие смогут направить в окружные градостроительные комиссии еще в течение 7 дней.