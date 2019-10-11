11 октября. Mossovetinfo.ru – Стартовали публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации жилья в шести районах Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Участникам слушаний представлены проекты планировки двух территорий на севере Москвы: микрорайоны 8 и 9 в Бескудниково и микрорайоны 11 и 12 в Западном Дегунино. Также представлены проекты планировки микрорайона 3 в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы, кварталов 58 и 59 района Фили-Давыдково в Западном округе и проекта дома по реновации на Сиреневом бульваре в Измайлово на востоке города. Кроме того, впервые публичные слушания по проекту реновации пройдут в Зеленоградском округе – жителям представят проект застройки микрорайона 19 района в Крюково.
Экспозиция проектов откроется 18 октября, в районах она продлится в течение 7 дней. 29 октября в каждом из шести районов пройдет собрание участников публичных слушаний. После проведения собраний, свои пожелания и предложения по проектам все желающие смогут направить в окружные градостроительные комиссии еще в течение 7 дней.
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