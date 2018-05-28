29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по благоустройству Парка имени Святослава Федорова, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



В рамках работ по благоустройству началась прокладка кабельной канализации и обустройству водостока, а также к демонтажу твердых покрытий. При этом зоны работ ограждены, работы не мешают горожанам свободно пройти через парк к станции метро «Селигерская».



В ходе дальнейших работ планируется обустроить велодорожки для взрослых и детей, детские и спортивные площадки, площадки для мини-футбола и хоккея. Планируется высадить 175 новых деревьев, более 6000 кустарников, а также разбить более 2000 квадратных метров цветников и клумб. Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца лета 2018 года, а высадку новых деревьев и обустройство газонов – осенью.