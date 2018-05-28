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Город (Москва и область)
29.05.2018, 11:05
Началось благоустройство парка имени Святослава Федорова
29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по благоустройству Парка имени Святослава Федорова, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. В рамках работ по благоустройству началась прокладк...
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 10:16
Власти Москвы рассказали о поливе деревьев и кустарников на благоустроенных улицах
29 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по поливу деревьев и кустарников, высаженных в Москве в рамках программы благоустройства, является одним из главных видов работ по уходу за зелеными насаждениями в ...
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Город (Москва и область)
28.05.2018, 18:54
Строительство станции метро «Можайская» началось в Москве
28 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Можайская» Большой Кольцевой линии (БКЛ) метрополитена началось в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы. Станция «Мож...