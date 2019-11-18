18 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное строительству новой Коммунарской линии метро.



Участникам голосования предлагается ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они строительство новой линии метро, каким видом транспорта пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться новой линией, и часто ли бывают в районах, где будет проходить Коммунарская линия. При этом, при ответе на первый вопрос, участники голосования могут внести свои предложения и замечания.



Строительство Коммунарской линии метро началось в 2019 году. Новая линия пройдет от станции МЦК «Крымская» до поселения Троицк в ТиНАО. Помимо МЦК с Коммунарской линии можно будет совершить пересадку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на БКЛ. Новая линия снизит нагрузку на улично-дорожную сеть на юго-западе Москвы и в ТиНАО, разгрузит Калужское шоссе и две линии метро, а также сократит время поездки из ТиНАО в центр Москвы.