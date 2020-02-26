26 февраля. Mossovefinfo.ru – Началось строительство дома по программе реновации жилья в Южном Тушине, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Односекционный жилой дом с подземной стоянкой будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет 120 квартир: 69 однокомнатных, 27 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.



В вестибюле здания обустроят комнату консьержа с санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и лифтовой холл. Дом оборудуют двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, возле дому обустроят детскую и спортивную площадки, а также плоскостную парковку.



В настоящее время идут подготовительные работы на стройплощадке, а сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.