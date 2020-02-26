Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     26.02.2020 14:48

Началось строительство дома по реновации на 120 квартир в Южном Тушине

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южное Тушино  программа реновации 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Началось строительство дома по программе реновации жилья в Южном Тушине, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Односекционный жилой дом с подземной стоянкой будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет 120 квартир: 69 однокомнатных, 27 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.

В вестибюле здания обустроят комнату консьержа с санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и лифтовой холл. Дом оборудуют двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, возле дому обустроят детскую и спортивную площадки, а также плоскостную парковку.

В настоящее время идут подготовительные работы на стройплощадке, а сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южное Тушино  программа реновации 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:23 Другое Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

16:09 Город (Москва и область) Строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро началось в Москве

14:48 Город (Москва и область) Началось строительство дома по реновации на 120 квартир в Южном Тушине

13:54 Власть Путин дал указание доработать законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

12:51 Город (Москва и область) Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно около 3 часов

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru