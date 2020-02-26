Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.02.2020, 16:09
Строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро началось в Москве
26 февраля. Mossovefinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Станция «Пыхтино» будет располо...
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Город (Москва и область)
26.02.2020, 14:48
Началось строительство дома по реновации на 120 квартир в Южном Тушине
26 февраля. Mossovefinfo.ru – Началось строительство дома по программе реновации жилья в Южном Тушине, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Односекционный жилой дом с подз...
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Город (Москва и область)
26.02.2020, 12:51
Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно около 3 часов
26 февраля. Mossovefinfo.ru – Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно более трех часов в день, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Недвижимость». В ходе...