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Город (Москва и область)     15.09.2021 20:44

Началось строительство двух станций будущего МЦД-4

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Теги:  МЖД  МЦД-4 строительство 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлением МЖД, которая в дальнейшем станет частью маршрута МЦД-4, началось строительство двух станций, сообщается на официальном сайте МЖД.

Станцию Кутузовская строится на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК, она будет интегрирована с МЦК, Филевской линией метро и 11 маршрутами наземного общественного транспорта. В рамках строительства станции будут построены две платформы с навесами и вестибюль. Кроме того, для интеграции МЦК с МЦД-4 будет удлинена существующая платформа на кольце.

Станцию Поклонная начали строить между станцией Минская Киевского направления МЖД и станцией Кутузовская. Новая станция будет включать в себя две платформы и конкорс. С помощью новой станции будут соединены районы Раменки и Дорогомилово. С новой станции можно будет сделать пересадку на станцию метро «Парк Победы».

Всего на соединительной ветке будет расположено три станции. Помимо Поклонной и Кутузовской будет также построена станция Тестовская (Камушки). Она начала строиться ранее. Уже построены две береговые платформы, идет монтаж навесов. После завершения строительства, станция будет интегрирована со станцией МЦК «Деловой центр», платформой Тестовская МЦД-1 и станцией метро «Международная».

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Карта места

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Теги: 
МЖД  МЦД-4 строительство 

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