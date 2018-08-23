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Город (Москва и область)
23.08.2018, 21:59
Началось строительство первого перегонного тоннеля от «Текстильщиков» до «Нижегородской»
23 августа. Mossovetinfo.ru – Началось строительство первого перегонного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Тоннел...
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Город (Москва и область)
23.08.2018, 19:33
В Москве на торги выставят три земельных участка под строительство
23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве на торги выставят три земельных участка под строительство. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. На торги выставят участка в Восточном, Южно...
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Город (Москва и область)
23.08.2018, 18:54
Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
23 августа. Mossovetinfo.ru – Американский журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Это единственный парк, включенный в список из 100 объектов. Туда также п...