23 августа. Mossovetinfo.ru – Началось строительство первого перегонного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Тоннель строится от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская».



Всего на участке от «Каширской» до «Нижегородской» будет 4 новых станции. Это «Кленовский бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики».



На Большой кольцевой линии откроется 31 станция. Завершить строительство БКЛ планируется в 2021–2022 годах.