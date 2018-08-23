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Город (Москва и область)     23.08.2018 21:59

Началось строительство первого перегонного тоннеля от «Текстильщиков» до «Нижегородской»

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Теги:  метро  метрополитен. БКЛ  Большая кольцевая линия  Большая кольцевая 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Началось строительство первого перегонного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Тоннель строится от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская».

Всего на участке от «Каширской» до «Нижегородской» будет 4 новых станции. Это «Кленовский бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики».

На Большой кольцевой линии откроется 31 станция. Завершить строительство БКЛ планируется в 2021–2022 годах.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. БКЛ  Большая кольцевая линия  Большая кольцевая 

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