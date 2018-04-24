24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.



Станция строится на пересечении Аминьевского шоссе и улицы Инициативная. «Давыдково» входит в юго-западный участок БКЛ от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Его длина составляет 4,6 километра.