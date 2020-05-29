29 мая. Mossovetinfo.ru – Началось строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



На участке, протяженностью 5 километров, будет две станции: «Пыхтино» и «Внуково». В настоящее время проходят работы по выносу инженерных коммуникаций, сооружается монтажно-щитовая камера для запуска тоннелепроходческого щита. Также ведется работа по подготовке к строительству метромоста над рекой Ликова.



Строительство нового участка метро планируется завершить в 2022 году.