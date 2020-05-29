29 мая. Mossovetinfo.ru – Началось строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
На участке, протяженностью 5 километров, будет две станции: «Пыхтино» и «Внуково». В настоящее время проходят работы по выносу инженерных коммуникаций, сооружается монтажно-щитовая камера для запуска тоннелепроходческого щита. Также ведется работа по подготовке к строительству метромоста над рекой Ликова.
Строительство нового участка метро планируется завершить в 2022 году.
12:02 Город (Москва и область) Началось строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково
11:28 В мире В США проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца после задержания полицией
11:03 В России В России за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса
10:43 Город (Москва и область) В Подмосковье число случаев заражения короанвирусом превысило 37 тысяч
10:39 Город (Москва и область) В Москве за сутки выявлено 2 332 случая заражения коронавирусом
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами