6 октября. Mossovetinfo.ru – Начало строительство на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



В настоящее время ведется переустройство инженерных коммуникаций. На местах строительства некоторых станций началось устройство железобетонных оснований



Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра», который включает 5 станций, был открыт в феврале 2018 года. Завершить строительство БКЛ, на которой расположится 31 станция, планируется в 2023 году.





