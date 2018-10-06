6 октября. Mossovetinfo.ru – Начало строительство на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
В настоящее время ведется переустройство инженерных коммуникаций. На местах строительства некоторых станций началось устройство железобетонных оснований
Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра», который включает 5 станций, был открыт в феврале 2018 года. Завершить строительство БКЛ, на которой расположится 31 станция, планируется в 2023 году.
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