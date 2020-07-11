 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     11.07.2020 11:39

Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мосты  капитальный ремонт  капремонт  ограничения движения  перекрытия  Петр Бирюков  Бирюков 

11 июля. Mossovetinfo.ru – Начался капитальный ремонт Большого каменного моста. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Завершить работы планируется в конце 2021 года.

Пока ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Большой каменный мост был построен в 1938 и капительном ни разу не ремонтировался.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мосты  капитальный ремонт  капремонт  ограничения движения  перекрытия  Петр Бирюков  Бирюков 

Возврат к списку

Лента новостей

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

23:02 В России Центр «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от COVID-19

21:40 В мире Заявление ЮНЕСКО: вопрос о Соборе Святой Софии в Стамбуле необходимо рассмотреть Комитетом Всемирного наследия

17:43 Город (Москва и область) Под заселение по реновации передано 55 новостроек

17:37 Общество Шествие «Бессмертного полка» могут перенести на осень

Актуальные материалы

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома

08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля

17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru