11 июля. Mossovetinfo.ru – Начался капитальный ремонт Большого каменного моста. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Завершить работы планируется в конце 2021 года.



Пока ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда транспорта по двум полосам в каждом направлении.



Большой каменный мост был построен в 1938 и капительном ни разу не ремонтировался.