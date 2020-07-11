11 июля. Mossovetinfo.ru – Начался капитальный ремонт Большого каменного моста. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Завершить работы планируется в конце 2021 года.
Пока ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда транспорта по двум полосам в каждом направлении.
Большой каменный мост был построен в 1938 и капительном ни разу не ремонтировался.
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