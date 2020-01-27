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Город (Москва и область)
27.01.2020, 09:50
Новая площадка для заключения брака появилось в Москве
27 января. Mossovetinfo.ru – Новая площадка для регистрации брака открылась в Москве, в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, сообщается на портале mos.ru. Усадьба, формировавшаяся на про...
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Город (Москва и область)
27.01.2020, 09:29
Начался прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро»
27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве 27 января стартует прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро», сообщается на портале mos.ru. Отбор участников будет проходить в неск...
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Город (Москва и область)
27.01.2020, 08:27
Подведены итоги программы «Мой район» в 2019 году
27 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в рамках программы «Мой район» в Москве было благоустроено более 2,5 тысячи дворов и более 200 общественных пространств, а также более 380 территорий школ ...