27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве 27 января стартует прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро», сообщается на портале mos.ru.



Отбор участников будет проходить в несколько этапов. Вначале музыкантам необходимо будет заполнить заявку на сайте столичного метрополитена, в которой необходимо будет указать псевдоним музыканта или название проекта, жанр, репертуар, количество участников группы, а также приложить ссылки на видеозаписи своих выступлений.



Затем музыкантов ждет выступление перед членами жюри, в которое войдут представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, звезды шоу-бизнеса и продюсеры.



Сообщается, что члены жюри будут обращать внимание на технику и качество исполнения, а также на визуальную подачу.



Кроме того, по словам заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, в процесс отбора музыкантов, будут погружены и сами пассажиры.



В результате будут отобраны музыканты и музыкальные коллективы, которые в течение года будут выступать на 33 площадках в столичном метрополитене.



Впервые проект «Музыка в метро» был запущен в 2016 году. Как сообщил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, если в 2016 году на конкурс было подано около 500 заявок, то в 2019 году – уже 1500, а в 2020 году ожидается очередной рекорд.

