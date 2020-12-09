Начинает работу московская ветеринарная автоматизированная система ВетАС

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании правительства столицы утвердил порядок работы ветеринарной автоматизированной системы ВетАС, через которую московские пользователи смогут взаимодействовать с Комитетом ветеринарии и подведомственным ему организациями, городскими приютами для животных.



Система ВетАС предоставляет сервисы записи домашних животных на прием к ветеринарному врачу и ведение амбулаторных карт животных, вакцинации и регистрации животных, поиска пропавших животных и иных сервисов и услуг в области ветеринарии в электронном виде, поступающих посредством государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы». В системе ВетАС также ведется реестр приютов для безнадзорных животных с информацией о поступивших животных.



По информации московских властей, на данный момент к информационной системе ВетАС подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений, работает более 700 специалистов государственной ветеринарной службы города Москвы. В нее внесены сведения о 618 023 животных.





