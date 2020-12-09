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Город (Москва и область)     09.12.2020 02:51

Начинает работу московская ветеринарная автоматизированная система ВетАС

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Теги:  Москва  ВетАС  система  работа  порядок  животные 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании правительства столицы утвердил порядок работы ветеринарной автоматизированной системы ВетАС, через которую московские пользователи смогут взаимодействовать с Комитетом ветеринарии и подведомственным ему организациями, городскими приютами для животных.

Система ВетАС предоставляет сервисы записи домашних животных на прием к ветеринарному врачу и ведение амбулаторных карт животных, вакцинации и регистрации животных, поиска пропавших животных и иных сервисов и услуг в области ветеринарии в электронном виде, поступающих посредством государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы». В системе ВетАС также ведется реестр приютов для безнадзорных животных с информацией о поступивших животных.

По информации московских властей, на данный момент к информационной системе ВетАС подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений, работает более 700 специалистов государственной ветеринарной службы города Москвы. В нее внесены сведения о 618 023 животных.



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Теги: 
Москва  ВетАС  система  работа  порядок  животные 

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