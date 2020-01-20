20 января. Mossovetinfo.ru – В аэропорту Внуково начинается строительство метро, сообщается в микроблоге аэропорта в Twitter.
Сообщается, что в связи с началом строительства, в аэропорту закрываются два паркинга - №№ 3 и 4, которые попадают в зону строительства. Остальные паркинги работают. Водителей просят оставлять машины на многоуровневых паркингах № 1 и №2.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Протяженность участка составит 5,2 километра, на нем будет расположено две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Расположение новых станций согласовано с местными жителями и администрацией аэропорта.
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