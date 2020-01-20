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Город (Москва и область)     20.01.2020 10:53

Начинается строительство метро в аэропорту Внуково

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Теги:  строительство  метро  Внуково 

20 января. Mossovetinfo.ru – В аэропорту Внуково начинается строительство метро, сообщается в микроблоге аэропорта в Twitter.

Сообщается, что в связи с началом строительства, в аэропорту закрываются два паркинга - №№ 3 и 4, которые попадают в зону строительства. Остальные паркинги работают. Водителей просят оставлять машины на многоуровневых паркингах № 1 и №2.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Протяженность участка составит 5,2 километра, на нем будет расположено две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Расположение новых станций согласовано с местными жителями и администрацией аэропорта.


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Карта места

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Теги: 
строительство  метро  Внуково 

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