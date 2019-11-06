6 ноября. Mossovetinfo.ru – Наибольшее количество ДТП за первые 9 месяцев 2019 года произошло в Южном административном округе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.



Сообщается, что с января по сентябрь в ЮАО произошло 816 автомобильных аварий. На втором месте по аварийности Восточный административный округ – 724 ДТП за 9 месяц, на третьем СВАО – 610 ДТП.



За этот же период в САО произошло 604 аварии, в ЮЗАО 549 аварий, в ЦАО – 509 аварий, в СЗАО – 498 ДТП. В Новомосковском округе за этот период произошло 252 аварии, в Троицком округе 151 авария, в Зеленограде – 111 аварий.



В тоже время наибольшее количество жертв в результате ДТП было зафиксировано на западе Москвы: 42 погибших. В Южном округе в авариях погибли 39 человек, в СВАО и Новомосковском округе – по 28 погибших в результате ДТП.