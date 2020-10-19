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Город (Москва и область)     19.10.2020 00:22

Наличие масок и перчаток у пассажиров начнут проверять на всех станциях метро

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Теги:  общественный траснпорт  масочный режим  проверки  коронавирус 

19 октября. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 19 октября на всех станциях московского метро будут проводить рейды по проверке наличия масок и перчаток у пассажиров, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Кроме того, контроль за использованием масок и перчаток будет усилен в наземном общественном транспорте, а также в поездах и на станциях МЦК.

Рейды будут совместно проводить ГКУ «Организатор перевозок» и столичные полицейские. За нарушение масочно-перчаточного режима пассажирам грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Согласно предписанию главного санитарного врача Москвы, с 16 октября все пассажиры обязаны использовать маски и перчатки при поездках в общественном транспорте. Пассажиров без масок и перчаток перевозчики обязаны не пускать в транспорт, даже если поездка уже оплачена. В этот же день начались проверки соблюдения пассажирами масочно перчаточного режима.


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Карта места

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Теги: 
общественный траснпорт  масочный режим  проверки  коронавирус 

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