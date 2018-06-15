15 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция не зафиксировала ни одного случая нарушения правопорядка на матче открытия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.



Матч открытия ЧМ-2018 состоялся в четверг 14 июня на стадионе «Лужники». Сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. На матче присутствовало более 78 тысяч болельщиков.