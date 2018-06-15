15 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция не зафиксировала ни одного случая нарушения правопорядка на матче открытия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Матч открытия ЧМ-2018 состоялся в четверг 14 июня на стадионе «Лужники». Сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. На матче присутствовало более 78 тысяч болельщиков.
10:20 В России Центробанк опубликовал проект изменения тарифов ОСАГО
09:57 Город (Москва и область) Нарушений правопорядка на матче открытия ЧМ-2018 не зафиксировано
08:26 Город (Москва и область) Транспорт Москвы справился с перевозкой болельщиков после стартового матча ЧМ-2018
07:57 В России 3D-двойник Льва Яшина появился на всех стадионах ЧМ-2018
07:41 Город (Москва и область) Движение на некоторых улицах Москвы перекрыто из-за Ураза-Байрам
07:38 В России Медведев рассказал, как будут повышать пенсионный возраст
08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве
17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018
09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018
22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве