Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.06.2018 09:57

Нарушений правопорядка на матче открытия ЧМ-2018 не зафиксировано

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЧМ-2018  футбол  стадионы  полиция  правопорядок 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция не зафиксировала ни одного случая нарушения правопорядка на матче открытия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Матч открытия ЧМ-2018 состоялся в четверг 14 июня на стадионе «Лужники». Сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. На матче присутствовало более 78 тысяч болельщиков.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЧМ-2018  футбол  стадионы  полиция  правопорядок 

Возврат к списку

Лента новостей

10:20 В России Центробанк опубликовал проект изменения тарифов ОСАГО

09:57 Город (Москва и область) Нарушений правопорядка на матче открытия ЧМ-2018 не зафиксировано

08:26 Город (Москва и область) Транспорт Москвы справился с перевозкой болельщиков после стартового матча ЧМ-2018

07:57 В России 3D-двойник Льва Яшина появился на всех стадионах ЧМ-2018

07:41 Город (Москва и область) Движение на некоторых улицах Москвы перекрыто из-за Ураза-Байрам

Актуальные материалы

07:38 В России Медведев рассказал, как будут повышать пенсионный возраст

08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве

17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018

09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018

22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru