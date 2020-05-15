15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве отмечаются единичные случаи нарушения масочного режима, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.



По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, если 11 мая маски и перчатки носили лишь 72% покупателей, то на 14 мая таких покупателей было уже 97%.



В свою очередь, департамент транспорт столицы сообщает, что на настоящий момент в московском метро 97% пассажиров используют маски, 90% - перчатки.



Масочный режим, согласно которому граждане должны носить маски и перчатки при нахождении в транспорте и общественных местах, вступил в силу в Москве с 12 мая.