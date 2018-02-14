Нарушения по устройству монолитного каркаса в доме в ЖК «Измайлово» выявил Мосстройнадзор

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Мосгосстройнадзор по итогам проверки и выявленных нарушений по устройству монолитного каркаса, оштрафовал на общую сумму 170 тыс. рублей генподрядчика жилого комплекса в ВАО по адресу: Никитинская ул., вл. 10/1. Застройщиком ЖК «Измайлово»» является ООО «Студия».



«Специалисты Центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых работ по устройству монолитного каркаса. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта по армированию, защитному слою бетона, размерам поперечного сечения бетонных конструкций, качеству готовой бетонной поверхности и технологии производства бетонных работ при отрицательных температурах», - сообщили ИА «Моссовет» в Мосстройнадзоре.



Жилой комплекс на 348 квартир с подземной стоянкой на 480 машиномест и дошкольным образовательным учреждением на 50 мест.