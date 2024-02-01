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05.02.2024, 10:14
Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 год выросло по сравнению с 2022-м прак...
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Город (Москва и область)
02.02.2024, 08:00
2 февраля в Москву вернулись ярмарки выходного дня - адресный перечень
2 февраля — Mossovetinfo.ru — 2 февраля, в столицу вернулись ярмарки выходного дня. На 23 площадках москвичи смогут пр...
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Город (Москва и область)
01.02.2024, 19:13
Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным открыл новый комплекс Московского государс...