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Город (Москва и область)     05.02.2024 10:14

Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое

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Теги:  Узнай Москву  культура  цифровизация  Москва  Сергунина 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 год выросло по сравнению с 2022-м практически в два раза и достигло почти трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей.

«Чаще всего — более миллиона раз — пользователи обращались к разделу “Здания”. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице. Она включает более 260 вариантов прогулок, составленных при участии краеведов, писателей и журналистов», — рассказала Наталья Сергунина. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

В минувшем году проекту исполнилось 10 лет. Вице-мэр отметила, что за это время небольшой информационный сайт, посвященный объектам культурного наследия в центре столицы, превратился в полноценный цифровой путеводитель, которым пользуются не только гости города, но и сами москвичи.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры предусмотрено национальным проектом «Культура» и региональным проектом Москвы «Цифровая культура».

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Карта места

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Теги: 
Узнай Москву  культура  цифровизация  Москва  Сергунина 

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