26 сентября. Mossovetinfo.ru –Завершены работы по обустройству навеса из вьющихся растений в историческом проходе в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Конструкции навеса – перголы – изготавливались на заводе и собирались на месте. Общая длинна перголы составит около 100 метров, а высота – 6,5 метров. Пергола выполнена в виде ленты, которая опирается на колонны, лента собрана из металлических реек, расположенных на переменном расстоянии друг от друга. Навес будет самым длинным в Москве, в летнее время он создаст тень на всем протяжении исторического прохода в Парк Горького и станет одним из главных его украшений.



Работы по благоустройству исторического прохода в Парк Горького начались в Москве в июне. В рамках работ уже обустроена лестница с 36 гранитными ступенями, обустраивается бульвар с цветниками и газонами, на нем уже установлена 21 лавочка. Осенью вдоль прохода начнут высаживать деревья и кустарники.