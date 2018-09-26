Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.09.2018, 10:40
Навес из вьющихся растений обустроили в историческом проходе в Парк Горького
26 сентября. Mossovetinfo.ru –Завершены работы по обустройству навеса из вьющихся растений в историческом проходе в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам...
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Город (Москва и область)
26.09.2018, 10:27
РЖД готовы возить пассажиров в «Шереметьево» вместо «Аэроэкспресса»
26 сентября. Mossovetinfo.ru – РЖД готова перевозить пассажиров в аэропорт «Шереметьево» вместо «Аэроэкспресса», сообщают «Ведомости». Таким образом РЖД планирует окупить строительство новой...
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Город (Москва и область)
26.09.2018, 08:52
Два рекорда для книги Гинесса были установлены на фестивале «Круг света» в Москве
26 сентября. Mossovetinfo.ru – На завершившемся в Москве фестивале «Круг света» было установлено сразу два новых рекорда, попавших в книгу рекордов Гинесса, сообщает портал mos.ru. Во время п...