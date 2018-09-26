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Город (Москва и область)     26.09.2018 10:40

Навес из вьющихся растений обустроили в историческом проходе в Парк Горького

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Теги:  Парк Горького  благоустройство 

26 сентября. Mossovetinfo.ru –Завершены работы по обустройству навеса из вьющихся растений в историческом проходе в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Конструкции навеса – перголы – изготавливались на заводе и собирались на месте. Общая длинна перголы составит около 100 метров, а высота – 6,5 метров. Пергола выполнена в виде ленты, которая опирается на колонны, лента собрана из металлических реек, расположенных на переменном расстоянии друг от друга. Навес будет самым длинным в Москве, в летнее время он создаст тень на всем протяжении исторического прохода в Парк Горького и станет одним из главных его украшений.

Работы по благоустройству исторического прохода в Парк Горького начались в Москве в июне. В рамках работ уже обустроена лестница с 36 гранитными ступенями, обустраивается бульвар с цветниками и газонами, на нем уже установлена 21 лавочка. Осенью вдоль прохода начнут высаживать деревья и кустарники.


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Карта места

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Теги: 
Парк Горького  благоустройство 

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