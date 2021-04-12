Навигация по Москве-реке откроется 13 апреля

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Навигация по Москве-реке частично откроется раньше предварительно установленного срока, сообщается на официальном сайте Канала имени Москвы.



Первоначально планировалось, что навигация откроется 24 апреля. Однако, в связи с благоприятной погодой, а также с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота, было принято решение открыть навигацию 13 апреля. Соответствующее решение согласовано с Росморречфлотом.



Навигация по Москве-реке откроется частично, суда будут ходить от моста «Багратион» до Южного речного вокала.