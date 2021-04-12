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Город (Москва и область)     12.04.2021 14:31

Навигация по Москве-реке откроется 13 апреля

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Теги:  навигация  Москва-река  открытие 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Навигация по Москве-реке частично откроется раньше предварительно установленного срока, сообщается на официальном сайте Канала имени Москвы.

Первоначально планировалось, что навигация откроется 24 апреля. Однако, в связи с благоприятной погодой, а также с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота, было принято решение открыть навигацию 13 апреля. Соответствующее решение согласовано с Росморречфлотом.

Навигация по Москве-реке откроется частично, суда будут ходить от моста «Багратион» до Южного речного вокала.

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Теги: 
навигация  Москва-река  открытие 

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