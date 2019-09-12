12 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МВД по контролю за оборотом наркотиков возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.



Глава столичной полиции Олег Баранов представил Янишевского руководящему составу московской полиции. На новую должность Янишевский назначен указом президента России.



Янишевский родился в 1960 году в Москве. В 1983 году после службы в армии пришел на службу в МВД СССР. Окончил высшую юридическую заочную школу МВД СССР и Академию управления МВД России. С 1990 года занимал различные руководящие должности в структуре МВД России.



Предшественник Янишевского Юрий Девяткин был освобожден от должности в июне 2019 года в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Вместе с Девяткины от должности был освобожден начальник УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрей Пучков.