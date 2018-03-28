28 марта. Mossovetinfo.ru – Начальником Главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев,. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Воробьев родился 19 ноября 1968 года в Курске. В органах внутренних дел с 1990 года. Ранее возглавлял Управление Росгвардии по Волгоградской области.

